ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੋਮਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ...

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 3, 2025 at 5:37 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ। ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਡਾਂਸ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਫੇਰ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਖੋਹਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅੱਜ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਇਕ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਓ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਦਤਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲਓਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰੇਮੀ/ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਗਾੜਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਆਦਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹੋਗੇ। ਜਦਕਿ ਸਿੰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੇੜਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਈਆ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।

