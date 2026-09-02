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ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਝੀਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

sanjay lake delhi
ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ... (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 2, 2026 at 9:52 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਂਡਵ ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੰਜੇ ਝੀਲ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ 3 ਦੋਸਤ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।

ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (ETV Bharat)

ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,

ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 7:24 ਵਜੇ ਪੀਸੀਆਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਜੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਲਬੀਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21-22 ਸਾਲ

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 22 ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਲ, 21 ਸਾਲਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੌਟਿਆਲ ਅਤੇ 21 ਸਾਲਾ ਸੌਰਭ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਣੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਵੀ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। -ਸ਼ਾਹਿਦ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਿਤਾ

ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਝੀਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ, ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਝੀਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਜੇ ਝੀਲ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਕੋਂਡਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਐਲਬੀਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਝੀਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੀਲ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

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