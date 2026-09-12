ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਤੱਕ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ
ਪੁਤਿਨ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 12, 2026 at 10:17 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਵਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਇਸ ਅਭੇਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਦੀ ਹਰ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ।
ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਹੋਟਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ, ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ, ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 25,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ NSG ਕਮਾਂਡੋ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨੰਦ ਨਿੰਬਾਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਹਨ: ਕਲੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸੀਪੀਟੀ), ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੇਅਰ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਆਈਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨਿੰਬਾਡੀਆ ਨੇ 1995 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐਸਪੀਜੀ) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਇੱਕ "ਅਗਾਊਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ" ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ, ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਇੱਕ "ਅਗਾਊਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ" ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ, ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਲਈ, ਰੂਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਕਾਫਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਰਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੁਫੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰੂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 35 ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਜਾਂਚ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂਚ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ K9 ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨਿਯਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NSG ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਟੀਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੰਬਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।"