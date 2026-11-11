ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ: ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਡੁੱਬਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਵੜੇ, ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।
Published : November 11, 2026 at 3:02 PM IST
ਬੀਕਾਨੇਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਈ-ਭੈਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਉਹਾਰ, ਭਾਈ ਦੂਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੱਤਰਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ 9AWM ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਿਆਂਦੀ।
ਛੱਤਰਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਚਾਅ ਯਤਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਚਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ।"
ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇੜੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਚਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਨਵਨੀਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੂਜ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।