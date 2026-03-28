ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਔਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ,ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਰੀਆ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਇਆ।
Published : March 28, 2026 at 4:36 PM IST
ਨਾਗਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਰੀਆ ਬੱਲਾਵਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ, ਜਯੰਤ ਬੱਲਾਵਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਰੀਆ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਯੰਤ ਬੱਲਾਵਰ, ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੇਦਮਾਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
'ਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰਦਾ'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਮਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਬੱਲਾਵਰ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੇਦਮਾਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਯੰਤ ਬੱਲਾਵਰ ਨੇ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜਯੰਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰੀਆ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਹਿਰ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਸਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ, ਚੈਤੰਨਿਆ ਗੇਡਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।