ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ...
Published : October 27, 2025 at 5:09 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟਕ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਪਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਰਨਗੇ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਵਪਾਰ ਵਿਚਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਤਾਰੀਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੋਸ਼ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਤੇਜਕ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਤਮ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਾਹੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ - ਬਾਗਬਾਨੀ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਅਸਤ ਰਹੋਗੇ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਈਏ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਜੀਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੋ ਵਾਲਾ ਪਰਫਿਊਮ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਓਗੇ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਉੱਤਮ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੜਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਕਰੋ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹੋ ਪਾਏਗਾ।