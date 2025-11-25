ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੈ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਬੰਧ
26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕੋਣ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜਿਦ ਮੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
By IANS
Published : November 25, 2025 at 3:29 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਿਆਨਕ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ 10 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ।
17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕੋਣ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸਾਜਿਦ ਮੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਮੀਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੀਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੋਟਲ, ਓਬਰਾਏ ਹੋਟਲ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਅਤੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਟਰਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਥਾਨ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਨਰੀਮਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਬੜ ਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਮੇਮਨ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੀਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ।
ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਰ ਨੇ ਹੈਡਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੈਡਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਜੋ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਐਸਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੀਰ ਨੇ 10 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਇਕਬਾਲ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਮੀਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਈਐਸਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਡਲੀ ਨੇ ਐਫਬੀਆਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਲੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਹਵੁਰ ਰਾਣਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਹੈਡਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਣਾ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ।