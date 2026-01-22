77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ: ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਲਈ ਕਰੋ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਟਿਪਸ
ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ।
Published : January 22, 2026 at 2:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸ ਵਾਰ 26-01-2026 ਯਾਨੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਡਾਂਸ, ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਖਾਤਿਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਥੀਮ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ...
ਸੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨਾਓ। ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ-ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੁੱਲਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਂਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਜੇਕਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੁਰਤਾ-ਚਾਦ਼ਰਾ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਠੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਜੜੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ) ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਭੇਜੋ।
ਸਾਊਥ ਲੁੱਕ
ਜੇਕਰ ਸਾਊਥ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕੁੜੀ ਲਈ ਚਿੱਟੀ ਜਾਂ ਓਫ ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਾੜੀ ਵਿਦ ਗੋਲਡਨ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜਰਾ, ਚੂੜੀਆਂ, ਕਾਲੀ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।
ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਗੋਲਡ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਲੂੰਗੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਸੈਂਡਲ ਪੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ, ਵਿਭੂਤੀ/ਤਿਰੂਮਨ, ਕੁਮਕੁਮ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਾਧੀ ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਯੂ (ਵੈਸ਼ਨਮ ਨਾਮ) ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟਿਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆਦਿ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ:
- ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਤਾਜ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂ ਕੁਰਤਾ-ਪਜਾਮਾ ਜਾਂ ਕੁਰਤਾ ਧੋਤੀ।
- ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ: ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡੌਣਾ ਬੈਚ।
- ਤਿਰੰਗੇ ਪਹਿਰਾਵੇ: ਭਗਵਾ, ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹਰਾ ਰੰਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਬੈਜ ਹੋਵੇ।
ਮਾਡਰਨ ਭਾਰਤ
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਸਧਾਰਨ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਜਾਂ 'ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ।
- ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ: 'ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ' ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ: ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਓ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ -
- ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਚਿੜਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੂਤੀ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ਟ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਚੁਣੋ।
- ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਲੁੱਕ ਜਾਂ ਡਰੈਸ ਅਪਨਾਏ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ।
- ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਇਲਾਗ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ।
- ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜ੍ਹਿਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ।