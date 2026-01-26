ETV Bharat / bharat

26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਦੁਰਗਾਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ

ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ) ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ।

26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (Etv Bharat)
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 26 ਜਨਵਰੀ, 2026, ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਵਧਦਾ ਚੰਦਰਮਾ) ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਿਤ੍ਰੂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਸਿਕ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ।

26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਮਾਘ
  • ਪੰਦਰਵਾੜਾ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
  • ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
  • ਤਿਥੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
  • ਯੋਗ: ਸਾਧੀ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਸ਼ਵਿਨੀ
  • ਕਰਣਾ: ਵਿਸ਼ਟਿ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮੇਖ
  • ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮਕਰ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ: 7:13 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ: ਸ਼ਾਮ 5:54
  • ਚੰਦਰਮਾ: 11:31 AM
  • ਚੰਦਰਮਾ: 1:30 AM (27 ਜਨਵਰੀ)
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: ਸਵੇਰੇ 8:33 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:53 ਤੱਕ
  • ਯਮਗੰਧਾ: ਸਵੇਰੇ 11:13 ਤੋਂ 12:34 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਛੱਤਰ

ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਨਛੱਤਰ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਛੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 13.2 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ, ਇਲਾਜ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ/ਵੇਚਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਛੱਤਰ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਾਂ, ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ, ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ 8:33 ਤੋਂ 9:53 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤਾ ਅਤੇ ਵਰਜਯਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

