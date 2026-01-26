ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਛਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਸੈਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਓਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ...

26 January 2026 Horoscope
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 26, 2026 at 6:16 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਘ ਭਰਿਆ ਪੱਖ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਂਗੇ ਜੋ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਭਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਖੋਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਤਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਸੈਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਓਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਪਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੁੱਝੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੱਕੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਉਵੇਂ ਤਣਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਲਤੂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਲੜਾਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਾਕਾ ਮੂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਮ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਭਰਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੰਗਭਰੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੋਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸੰਕੋਚ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਲਾਭ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ, ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ।

