25 ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਲਾਸਾ
Published : May 17, 2026 at 4:36 PM IST
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੀਰਾ ਰੇਂਜ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਡਾਰੀਆ ਫੋਰੈਸਟ ਬੀਟ ਦੇ ਪਡਾਰੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਗਿਰਝਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3-4 ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੀਰਾ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੇਮਰੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 3-4 ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
25 ਗਿਰਝ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਗਿਰਝ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।
ਬੇਹੋਸ਼ ਗਿਰਝਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿਜੂਆ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਗਿਰਝਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਗਿਰਝਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਭੀਰਾ ਰੇਂਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਗਿਰਝਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸੇਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ IVRI, ਇੱਜ਼ਤਨਗਰ (ਬਰੇਲੀ) ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਰਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।