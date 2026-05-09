ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਫਸੇ 24 ਸੈਲਾਨੀ, ਫੌਜ ਨੇ ਬਚਾਇਆ

ਫੌਜ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਲਮਰਗ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 9, 2026 at 9:07 AM IST

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪੀਕ 'ਤੇ ਫਸੇ 24 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 14,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਫਸ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਫੌਜ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਅਤੇ ਗੁਲਮਰਗ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਾਇਆ'

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਉਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ, ਘੱਟ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਮੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਡਾਣ ਭਰੀ।"

'ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ'

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਗ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।" ਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

