ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Published : October 24, 2025 at 5:16 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵਈਏ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਢੁਕਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੁਝ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਨ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜੀਅ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੋਖਿਮ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਦਫਤਰ ਵਿਚਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਵ੍ਰਸਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਮੰਗ ਜੀਵਨ ਜਿਓਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੌਸ਼ਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ; ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੱਭੋਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਤੰਤਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਨਕ ਭਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੁੜੀਂਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੈ।