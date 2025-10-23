ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਖਾਸ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਖਾਸ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ...
Published : October 23, 2025 at 5:05 AM IST|
Updated : October 23, 2025 at 6:15 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ। ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਰੱਕੀ, ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਜਣਾ ਅਤੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ - ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਬ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰੋ — ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਲਿਖਿਤ, ਜਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੂਰਨ ਅਧੀਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਧੀਆ, ਸਧਾਰਨ, ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮਨਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਭਰੇਗਾ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ! ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਖਾਣੇ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਸ਼ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵੋਗੇ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਨਾ ਬਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਤੇਜਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਾ ਖੋਹਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।