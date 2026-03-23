ETV Bharat / bharat

23 ਮਾਰਚ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਸੋਮਵਾਰ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲਲਿਤਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁੰਦਰੀ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ

ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ।

23 March 2026 Panchang
23 ਮਾਰਚ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 23, 2026 at 6:23 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 23 ਮਾਰਚ, 2026, ਚੈਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਲਲਿਤਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਸੁੰਦਰੀ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਚਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

23 ਮਾਰਚ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਚੈਤਰ
  • ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੰਚਮੀ
  • ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
  • ਤਿਥੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੰਚਮੀ
  • ਯੋਗ: ਵਿਸ਼ਕੁੰਭ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ
  • ਕਰਨਾ: ਬਾਵਾ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਟੌਰਸ
  • ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮੀਨ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 06:22 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 06:34
  • ਚੰਦਰਮਾ: ਸਵੇਰੇ 08:55
  • ਚੰਦਰਮਾ: 11:31 PM
  • ਰਾਹੂਕਾਲ : 07:53 ਤੋਂ 09:25 ਤੱਕ
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 10:56 ਤੋਂ 12:28 ਤੱਕ

ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੇਰਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੌਰਸ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ (ਅੱਗ) ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ, ਰਾਹੁ ਕਾਲ (ਅਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ) ਸਵੇਰੇ 07:53 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 09:25 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਰਮੂਹੁਰਤਾ, ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

23 ਮਾਰਚ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
WORSHIP LALITA TRIPURA SUNDARI
LAKSHMI PANCHAMI
ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ
23 MARCH 2026 PANCHANG

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.