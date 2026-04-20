ਸਵਰਨਰੇਖਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਘਾਟਸੀਲਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੰਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਵਰਨਰੇਖਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 20, 2026 at 2:37 PM IST

ਘਾਟਸੀਲਾ/ਝਾਰਖੰਡ: ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਬਹਾਰਾਗੋਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨਰੇਖਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਬਹਾਰਾਗੋਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀਪਾਡਾ ਨਾਗੁਦਾਸਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨਰੇਖਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਧਾਤ ਵਰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੰਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਫੌਜ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਆਯੂਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ (ਲਗਭਗ 227 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਘਾਤਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਫੌਜ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਇਸਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਫਿਊਜ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਬ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਦੋ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਰਾਗੋਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 10-x-10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦੋ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੰਬ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਟੋਏ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਡਰੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ

ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

