ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

21 people died of heatstroke in a single day due to intense heat in Andhra Pradesh
ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 23, 2026 at 2:30 PM IST

ਅਮਰਾਵਤੀ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਰਨ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਅਣਪਛਾਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਾਮਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਚਪਰਾਲਵਰੀ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਪਾਇਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਨਿਊ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀਪੇਟਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਉਮਰ 40) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਉਮਰ 50) ਦੀ ਮੌਤ ਰਾਘਵਯ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਨੂੰਮਾਨਪੇਟਾ ਵਿੱਚ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ - ਇੱਕ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਸੰਤ ਰੋਡ 'ਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਤਨਮ ਸੈਂਟਰ, ਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਸਤੂਰਾਈਬਾਈਪੇਟਾ ਦੇ ਦਾਵੁਲੁਰੀ ਰਾਮਾਰਾਓ (57) ਅਤੇ ਗੁਣਾਡਾਲਾ ਗਾਂਧੀ ਬੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿੰਮਗੱਡਾ ਸਰਥ ਬਾਬੂ (45) ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲਾ ਕਾਨਵੈਂਟ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਮਿਲੇ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣ 'ਤੇ, 108 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਏਲੁਰੂ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਏਲੁਰੂ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਪੇਦਾਵੇਗੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰਮ ਦੇ ਰਾਚਾਪ੍ਰੋਲੂ ਡੇਵਿਡ ਰਾਜੂ (64), ਉਨਗੁਤੁਰੂ ਮੰਡਲ 'ਚ ਨਰਾਇਣਪੁਰਮ ਦੀ ਸੇਸ਼ਮਾ (40) ਅਤੇ ਚਤਰਾਈ ਦੀ ਸੁਰਵਰਾਪੂ ਰਾਣੀ (65) ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਲਕੋਲੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੂਲਾਪੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਮਪੁਰੀ ਪਿੰਟੂ (28) - ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਏਗੜਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਰਾਏਕੋਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ - ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਰਾਮ ਅਪੰਨਾ (37), ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾਪਾਵਰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ; ਗੋਲਾਪ੍ਰੋਲੂ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚੇਂਦੂਰਥੀ ਦੀ ਪਿਲੀ ਰਮੰਨਾ (55); ਅਤੇ ਪੀਥਾਪੁਰਮ ਦੇ ਕੇ. ਅਪਾਰਾਓ (40)।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਲਨਾਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਰਸਰਾਓਪੇਟਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ (60) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਵਿਜੇਠਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ (ਉਮਰ 25-30) ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਨੂਕੋਂਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਪੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਵੇਲੀਨੇਨੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ (69) ਦੀ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਕਾਪੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੋਦਾਵਰਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੋਵਾੜਾ ਵਿੱਚ, ਅੱਟਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

