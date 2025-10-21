ETV Bharat / bharat

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਸਾਵਧਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ...

21 October 2025 Horoscope
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 21, 2025 at 5:12 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਭੇਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌ ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਵਧਾਨੀ: ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਾਮ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਨਰ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਦਿਨ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਪਕੜੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਿਤ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਦਿਨ ਦਾ ਆਖਿਰੀ ਅੱਧ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਪਾਓਗੇ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਓਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ, ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਸਨ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਚਾਹੁਣਗੇ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ-ਅਫਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸ੍ਰੋਤ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਫੈਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਮਈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓਗੇ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵੇਂ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ZODIAC SIGN
AAJ KA RASHIFAL
DIWALI HOROSCOPE
21 OCTOBER 2025 HOROSCOPE

