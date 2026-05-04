ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, "ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕਜੁੱਟ"

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਰੰਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 4, 2026 at 11:22 AM IST

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ) ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।"

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

"ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਰੰਟ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਬੂਥ ਹਨ। 6 ਜਾਂ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।"

"ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ"

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 135 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 14 ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਬੂਥ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ 90-95% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਠ ਹਿੰਦੂ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 9ਵੇਂ-10ਵੇਂ ਦੌਰ ਤੱਕ ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗਾ... ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਲ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ... ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਦਾ, ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿਨਾਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ"

"ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਰੂਰ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੰਗਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

