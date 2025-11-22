ETV Bharat / bharat

ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੀਐਚਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਪਤਾ! ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ

ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਆਰਿਫ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ।

TERRORIST IN KANPUR
ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੀਐਚਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਪਤਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 22, 2025 at 2:24 PM IST

ਕਾਨਪੁਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਰਿਫ਼ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਏਟੀਐਸ, ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਪੀਐਚਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ? ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵੇਂ ਪੀਐਚਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਈ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਐਚਡੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।'

ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ।

IIT KANPUR NEWS
KASHMIRI STUDENTS IIT KANPUR
KANPUR NEWS
ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ
TERRORIST IN KANPUR

