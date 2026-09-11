2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਪਤ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ
ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਪਤ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ 108 ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ।
Published : September 11, 2026 at 2:35 PM IST
ਚਮੋਲੀ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਤਪਤ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ
ਬਦਰੀਨਾਥ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਦੇਵ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤਪਤ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਦਮੀ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤਪਤ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।"
ਤਪਤ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ 108 ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ 108 ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਪਤ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਬਦਰੀਨਾਥ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ,
"ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਤਪਤ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਨਾਮਾ (ਜਾਂਚ) ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।" -ਮਹਾਦੇਵ ਉਨਿਆਲ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, ਬਦਰੀਨਾਥ
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਤਪਤ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 63 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਦੇਵੀ, ਪਤਨੀ ਮਦਨ ਅਤੇ 71 ਸਾਲਾ ਰਾਮੂ ਦੇਵੀ, ਪਤਨੀ ਅਮਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।