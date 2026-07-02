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1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ: ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਹੈ।

1984 Sikh genocide
ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 2, 2026 at 10:25 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹਰੀਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਹਰੀਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।'

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 25 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾਮ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਟਾਈਟਲਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੀ ਥੋਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।'

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾੜਿਆ

ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਬੇਦੀ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ, ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀੜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਈਟਲਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 147 (ਦੰਗਾ), 109 (ਉਕਸਾਉਣਾ) ਅਤੇ 302 (ਕਤਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

TAGGED:

1984 ANTI SIKH RIOTS
1984 ਸਿੱਖ ਨਸਕੁਸ਼ੀ
JAGDISH TYTLER
ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ
1984 SIKH GENOCIDE

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