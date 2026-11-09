ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 19 ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ
ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : November 9, 2026 at 6:41 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯਮਨ ਦੇ ਹੋਦੇਦਾਹ ਅਤੇ ਸਨਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸੇ 19 ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਮਨ ਦੇ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ (ਯਾਟ) 'ਤੇ ਸਵਾਰ 14 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
The Embassy of India to Yemen has successfully evacuated 19 Indian seafarers who were stranded in Hodeidah and Sana’a (Yemen) for the past two weeks. All seafarers are safe, in good health, and on their way back to India. The Embassy sincerely thanks all concerned for their valuable cooperation and continued support in facilitating the safe evacuation of our Indian nationals. @MEAIndia— India in Yemen (@IndiaInYemen) November 8, 2026
ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 19 ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਦੈਦਾਹ (Hodeidah) ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਯਾਟ (ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼) 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 14 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਅਰਬ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਮਨ-ਅਧਾਰਤ ਹੂਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਯਾਹਿਆ ਸਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਯੁਕਾਰ ਟਾਪੂ (Yuqar Island) ਨੇੜੇ, ਯਮਨ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਭਾਰਤੀ ਯਾਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯਾਟ 'ਤੇ 14 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹੂਤੀ ਫੌਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹੌਥੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹੌਥੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2022 ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਪੇਖਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡਬ ਜਲਡਮਰੂ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।