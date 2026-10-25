ਦੇਸ਼ ਦੇ 187 ਸਾਂਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਦੇਸ਼ ਦੇ 187 ਸਾਂਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ADR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ 772 ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ 4109 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 187 ਸੰਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੱਸੇ ਹਨ।
Published : October 25, 2026 at 4:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਗੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ 772 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 4,109 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 187 ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ADR ਅਤੇ NEW ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ 4899 ਚੋਣ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4881 ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 776 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 772 ਅਤੇ 4,123 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,109 ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਮੌਤ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਡੇਟਾ 2022 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਦੁਆਰਾ ECI ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ (ਫਾਰਮ 26) ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 441,534 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 1,210 ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 64.6 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ:
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 772 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 4109 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 187 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 187 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 168 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ-ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ:
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 106 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 20 ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ।
|ਪਾਰਟੀ
|ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ
|ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ
|ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
|ਭਾਜਪਾ
|95
|10
|1
|106
|ਕਾਂਗਰਸ
|19
|1
|0
|20
|ਟੀਡੀਪੀ
|17
|0
|1
|18
|ਸੁਤੰਤਰ
|5
|1
|0
|6
ਪਾਰਟੀ-ਵਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ MP/MLA ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ) ਕੋਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 4-4 ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ (2) ਹਨ, ਜਦਕਿ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
TDP, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, BJD, NPP, ਭਾਰਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕੂਲਰ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 14 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 2 ਸੰਸਦ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 14 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੇਸ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਛੇ ਦਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਨ।
|ਪਾਰਟੀ
|ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ
|ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
|ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
|ਭਾਜਪਾ
|2
|2
|4
|ਕਾਂਗਰਸ
|4
|0
|4
|ਟੀਡੀਪੀ
|1
|0
|1
|ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ
|1
|0
|1
|ਬੀਜੇਡੀ
|1
|0
|1
|ਐਨ.ਪੀ.ਪੀ.
|1
|0
|1
|ਭਾਰਤ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪਾਰਟੀ
|1
|0
|1
|ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕੂਲਰ ਫਰੰਟ
|1
|0
|1
|ਕੁੱਲ
|12
|2
|14
ਰਾਜ-ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ MP/MLA
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 69 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 17 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
|ਰਾਜ
|ਦਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|ਦਾਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|ਦਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
|ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|63
|4
|2
|69
|ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|21
|0
|1
|22
|ਉੜੀਸਾ
|16
|1
|0
|17
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|10
|0
|1
|11
|ਬਿਹਾਰ
|9
|1
|0
|10
|ਕਰਨਾਟਕ
|7
|0
|0
|7
|ਝਾਰਖੰਡ
|5
|1
|0
|6
|ਕੇਰਲ
|3
|2
|0
|5
|ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|5
|0
|0
|5
|ਰਾਜਸਥਾਨ
|5
|0
|0
|5
|ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|2
|3
|0
|5
|ਗੁਜਰਾਤ
|3
|0
|0
|3
|ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|3
|1
|0
|4
|ਪੰਜਾਬ
|3
|0
|0
|3
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|2
|1
|0
|3
|ਅਸਾਮ
|2
|0
|0
|2
|ਦਿੱਲੀ
|2
|0
|0
|2
|ਗੋਆ
|2
|0
|0
|2
|ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ
|0
|1
|0
|1
|ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|1
|0
|0
|1
|ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|1
|0
|0
|1
|ਮਨੀਪੁਰ
|1
|0
|0
|1
|ਮੇਘਾਲਿਆ
|1
|0
|0
|1
|ਪੁਡੂਚੇਰੀ
|1
|0
|0
|1
|ਕੁੱਲ
|168
|15
|4
|187
ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ MP/MLA ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 187 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 14 ਮੌਜੂਦਾ MP/MLA ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ (IPC ਦੀ ਧਾਰਾ-376) ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ (IPC ਦੀ ਧਾਰਾ-376(2)(n)) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 12 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਨ; ਬਾਕੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।