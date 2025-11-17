ਸਾਊਦੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ: ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਨਗਰ ਦੇ ਨੱਲਕੁੰਟਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸੀਰੂਦੀਨ (65) ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਮਰਾਹ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸੀਰੂਦੀਨ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ, ਨੂੰਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 18 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਬੱਚੇ ਸਨ।
ਇਸ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੁੱਲ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮਦੀਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ, ਐਮਆਈਐਮ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੌੜ ਨੇ ਵਿਦਿਆਨਗਰ ਸਥਿਤ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਐਮਐਲਸੀ ਰਹਿਮਤ ਬੇਗ ਨੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੀਆਰਐਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਆਰਐਸ ਆਗੂ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਟੀਆਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਟੀਆਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੀਆਰਐਸ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਣਗੇ।
ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ: ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੱਜਨਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀ ਮੱਕਾ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦੀਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਕੁੱਲ 54 ਲੋਕ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜੇਦਾਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਦੀਨਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ 46 ਲੋਕ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ ਬੱਸ ਇੱਕ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਤਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਬਦੁਲ ਸ਼ੋਏਬ, ਬਚਿਆ।" ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੱਲੇਪੱਲੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਘਾਟ, ਆਸਿਫ਼ਨਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ (ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਾਪਰੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਜੇਦਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।