ਨਾ ਬਾਹਾਂ, ਨਾ ਲੱਤਾਂ... ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ! ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 17 ਸਾਲਾ ਪਾਇਲ ਨਾਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਪਾਇਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ।
Published : December 31, 2025 at 8:10 PM IST
ਬਲਾਂਗੀਰ (ਉਡੀਸ਼ਾ): ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਖੋਹ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ। ਅੱਜ, ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਲਾਂਗੀਰ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਪਾਇਲ ਨਾਗ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਅਦੁੱਤੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਪਾਇਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੈ।
ਹਾਦਸਾ ਜਿਸਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ, ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਰਖਾਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਪਾਇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਇਲ ਲਗਭਗ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਲਾਂਗੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਇਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਬਲਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪਾਰਵਤੀ ਗਿਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਇਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।
ਪਾਇਲ ਦੀ ਫੇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ
ਪਾਇਲ ਕੋਲ ਕਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਮਜਾਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੀ। ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੰਗੀਨ ਪੈਨਸਿਲ ਫੜਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਿਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਤੋਂ ਕਲਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ (ਹੁਣ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਅਨੁ ਗਰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਦਦ
ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਪਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਬਾਂਹ ਲਈ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਪਾਇਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਤੁਰੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪਾਇਲ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਚੰਚਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜੰਮੂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ, ਪਾਇਲ ਨੇ ਧਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਟੜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਰਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸੋਨ ਤਮਗਾ
ਪਾਇਲ ਨਾਗ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਰਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੱਤਾਂ - ਪਰ ਉਸਦਾ ਜੋਸ਼ ਅਟੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪਾਇਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 11 ਘੰਟੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਇਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੱਤਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।" ਪਾਇਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੀ।"
ਕੋਚ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ
ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਇਲ ਨਾਗ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ।"
ਕੋਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲ
ਕੋਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦਵਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਪਾਇਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਲਿਆਏਗੀ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਲਾਂਗੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਬਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਇਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ, ਉਹੀ ਪਾਇਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।"