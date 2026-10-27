ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ! ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 17 ਕੈਦੀ ਹੋਏ ਫਰਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : October 27, 2026 at 9:53 AM IST
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਥੇਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 17 ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇੱਕ ਕੰਘੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਥੇਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦੀਪੱਟੀ ਨੇੜੇ ਥੇਕਮਪੱਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਥੇਨੀ, ਮਦੁਰਾਈ, ਡਿੰਡੀਗੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ (26 ਅਕਤੂਬਰ) ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, 17 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥੇਕਮਪੱਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਥੇਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੇਕਮਪੱਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈਜੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਬਿਟਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈਜੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਬਿਟਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੈਦੀ ਰਾਤ 10:20 ਵਜੇ ਥੇਕਮਪੱਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਤਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕੈਦੀ
17 ਭੱਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਪੇਰੂਨਗੁਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭੱਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 17 ਕੈਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਏ।
ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕੈਦੀ ਦੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੇਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।" ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ 17 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿੰਗਮ, ਰਾਜਾ, ਕਰੁਪਾਸਾਮੀ, ਸਿਲੰਬਰਸਨ, ਤਿਰੂਪਤੀ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸੁੰਦਰਮ ਅਤੇ ਸਬਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭੱਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ (27 ਅਕਤੂਬਰ) ਥੇਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥੇਵਰਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਿਲੰਬਰਸਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ
ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਥੇਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੀ. ਵਿਲਾਕੂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ 'ਤੇ
ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਡੁੱਕੀ, ਮਦੁਰਾਈ ਅਤੇ ਡਿੰਡੀਗੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
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