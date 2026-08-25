17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਡੋਨਰ
ਇੱਕ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੇਫਾਲਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Published : August 25, 2026 at 4:38 PM IST
ਚੇਨਈ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ, ਬੱਚਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾਖਲ
ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੇਫਾਲਸ (ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਉਚਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਡੋਨਰ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਦਰਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਾਂਤਰਾਮਨ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।