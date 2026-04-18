ETV Bharat / bharat

ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 'ਤੇ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰੱਖਤ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

150 year old peepal tree
150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰੱਖਤ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 18, 2026 at 12:20 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪੰਚਕੂਲਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ "ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ" ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ "ਪੀਪਲ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ "ਪੀਪਲ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ" ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਤਮਾਨ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇਕ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੁਜ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੇਠ ਵੱਢੀਆਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ

ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇਕ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੁਜ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਜ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਘਣੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਾਹਣੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਛਾਂਟ-ਛਾਂਟ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।"

150 year old peepal tree
150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ

ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਅਨੁਜ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਨੁਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਦਰੱਖ਼ਤ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਹਰੇ ਭਰੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕ ਚੰਦ ਦਾ 12 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਅਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਲਾਪੁਰ ਨੇ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਬੰਧਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਯੋਗਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਇਹ ਦਰੱਖ਼ਤ

150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਖੜ੍ਹਾ, ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 75 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਤੇ 20 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ, ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀਆਂ ਹਰ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਲਚਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਏ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ—ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ, ਜੋ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ—ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 9 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

150 year old peepal tree
ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 'ਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ

ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ

ਰਾਮਨਗਰ ਭੰਗੀਮਾਜਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੀਂਹ 1952 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਥਾਪਨਾ 1953 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦਘਾਟਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 1953 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਲੇ ਕੋਰਬੁਜ਼ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਲਾਪੁਰ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਲਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ - ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਖਾਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ; ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਭੰਗੀਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ - ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ - ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।

ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪੌਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ 'ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ'

ਰਾਮਨਗਰ ਭੰਗੀਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ - ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ - ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੇਔਲਾਦ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ - ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ - ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਰਾਮਨਗਰ ਭੰਗੀਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਤਾ ਹੋਵੇ; ਅੱਜ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ' ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

150 year old peepal tree
ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇਕ ਚੰਦ ਦੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਰੁੱਖ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਹੇ। ਨੇਕ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੁਜ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ: "1952 ਅਤੇ 1956 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੇਨ ਸੱਚਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ - ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।" ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੁਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: "ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਚਾਲ ਚਲਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, *ਰੋਲੀ* (ਸਿੰਦੂਰ ਪਾਊਡਰ), *ਮੋਲੀ* (ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਲ ਧਾਗਾ), ਅਤੇ ਇੱਕ *ਚੁਨਰੀ* (ਸਜਾਵਟੀ ਸਕਾਰਫ਼) ਖਰੀਦਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।" ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਖਾਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ; ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।

150 year old peepal tree
ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ

400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ

ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇਕ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੁਜ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ
ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰੱਖਤ
SUKHNA LAKE CHANDIGARH
150 YEAR OLD PEEPAL TREE
SUKHNA LAKE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.