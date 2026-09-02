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ਦਿੱਲੀ AIIMS ਤੋਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਆਖਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਤਨਵੀ ਦੀ ਜਾਨ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ, "ਜੇਕਰ ਏਮਜ਼ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤਨਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ।"

tanvi died in AIIMS
ਆਖਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਤਨਵੀ ਦੀ ਜਾਨ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 2, 2026 at 2:56 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ, ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਤਨਵੀ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਪਰਿਆਨੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।"

ਆਖਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਤਨਵੀ ਦੀ ਜਾਨ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (ETV Bharat)

ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਨਵੀ

ਕੋਟਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਨਵੀ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਪਲਮੋਨਰੀ ਐਟਰੇਸੀਆ ਵਿਦ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕੂਲਰ ਸੈਪਟਲ ਡਿਫੈਕਟ (VSD)) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 2015 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਪਰਿਆਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦਿਲ-ਫੇਫੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਨਵੀ ਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ-ਫੇਫੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਵੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ।

ਸੀਟੀਵੀਐਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਵੀ. ਦੇਵਗੌਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 2:50 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 5:06 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਏਮਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ

ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਦੁਖੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਏਮਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏਮਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 2018 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ (ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼) ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਯਮਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

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