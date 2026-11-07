ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਬਾਲਿਗ, ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ

ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਬਾਲਿਗ, ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2015 ਤਹਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Published : November 7, 2026 at 1:14 PM IST
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਉਪਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਕਰਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2015 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ- ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ (ਐੱਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ 2020 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਸਟਿਡੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੋ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਖੇਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਰਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਗੋਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ- ਕੁੱਟਦੀ ਐ"
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਰਫੀਕ ਲੋਖੰਡਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਖੇਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੋਰਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ- ਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ- ਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਉਸਦੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 173(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਸੀ. ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।