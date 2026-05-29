ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੰਦਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
Published : May 29, 2026 at 2:18 PM IST
ਪੁਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਡਪਸਰ, ਦਪੋਡੀ ਅਤੇ ਫੁਗੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਵਾਨਖੇੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਨਖੇੜੇ ਪਿੰਪਰੀ-ਚਿੰਚਵਾੜ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀ।
ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਵਾਨਖੇੜੇ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
VIDEO | Maharashtra: Pune and Pimpri Chinchwad police have launched a probe into a suspected poisonous liquor case after eight deaths were reported in Phugewadi and Hadapsar over the last two days.— Press Trust of India (@PTI_News) May 29, 2026
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੁਗੇਵਾੜੀ ਅਤੇ ਦਪੋਡੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਹਡਪਸਰ ਅਤੇ ਪਿੰਪਰੀ-ਚਿੰਚਵਾੜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਦਪੋਡੀ ਅਤੇ ਫੂਗੇਵਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਬਹਿਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿੰਪਰੀ-ਚਿੰਚਵਾੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿੰਪਰੀ-ਚਿੰਚਵਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਪਰੀ-ਚਿੰਚਵਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
ਕਥਿਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ "ਰਬੜ-ਸਟੈਂਪ" ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।'
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਦ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ (45), ਵਿਜੇ ਭੁੱਕੁਰਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ (45), ਅਰੁਣ ਦਾਦਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਰਮੇਸ਼ ਚਵਾਨ, ਵਿਜੇ ਭੁੱਕੁਰਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਜਪੂਤ, ਪਾਂਡੂਰੰਗ ਫੁਗੇ ਆਨੰਦ ਦੇਸਾਈ, ਅਕਬਰ ਪਠਾਨ, ਸੁਭਾਸ਼ ਡਿਗੀਕਰ, ਅਕਸ਼ੈ ਅਵਸਰਮਲ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਰਾਠੌੜ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਰਾਠੌੜ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।