ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਟਰੱਕ, 45 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ, 15 ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਟਰੱਕ, 45 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ, 15 ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਵਰਲੋਡ ਟਰੱਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ।
Published : October 18, 2026 at 12:22 PM IST
ਗਵਾਲੀਅਰ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 29 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੈਰੋਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਲੈਕਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤੂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
#WATCH | Madhya Pradesh | Early morning visuals from the spot where a truck ran over several people near Sheetla Mata Mandir in Gwalior, claiming the lives of 11 people and leaving 29 people injured https://t.co/zyoabIhQ8a— ANI (@ANI) October 18, 2026
ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਤੋਂ 2:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਟਰੱਕ ਅਚਾਨਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 45 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਆਪਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲਗਭਗ 1:30 ਵਜੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਰਾਈਵਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 45 ਲੋਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਚਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਏ।
#WATCH | Madhya Pradesh | Gwalior Collector Ruchika Chauhan says, "Today, at around 1.30 AM, information was received that a truck coming from the direction of Chhinor towards the temple lost control and veered continuously to the left. Immediately, news of the accident started coming in, and ambulances and other vehicles were dispatched... 11 people have lost their lives in this incident, and 5 to 6 patients are critically injured. Around 29 people have sustained various injuries..." She also says, "A stopper and a police check-point were present on that road during Navratri, so how the vehicle managed to get inside is a matter of investigation. We have also sent an RTO team to inspect the truck mechanically and find out what issue occurred and how it veered to the left. As for the injured undergoing treatment, the team is continuously performing CT scans and X-rays to ensure their treatment is properly aligned..."— ANI (@ANI) October 18, 2026
ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਟਰੱਕ
ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੁਚਿਕਾ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਚਿਨੌਰ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 29 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਰੋਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।"
"ਟਰੱਕ ਅਚਾਨਕ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਸਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਾਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਗਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਓ ਟੀਮ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"- ਰੁਚਿਕਾ ਚੌਹਾਨ, ਕੁਲੈਕਟਰ
ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਜਯਾਰੋਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 27 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।"
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਕਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ, ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ!"
ग्वालियर में हुए ट्रक हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है। इस दुःख की घड़ी में राज्य सरकार सभी प्रभावित परिवारों के साथ है। सभी मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। राज्य शासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये, गंभीर घायलों को 2-2 लाख रूपये और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। सभी घायलों का नि:शुल्क उपचार किया जाएगा। प्रभावित परिवार ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर से हैं। मंत्रीद्वय श्री @Aidalsinghkbjp जी और @RakeshShukla_12 जी को ग्वालियर पहुंचने के निर्देश भी दिए हैं। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगतों को अपने श्रीचरणों में स्थान दें, शोकाकुल परिजनों को यह गहन दुःख सहन करने की शक्ति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। ॐ शांति!— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 18, 2026
ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਦੋਂ ਸਮਝੇਗੀ: ਜੀਤੂ ਪਟਵਾਰੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤੂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਪਤਮੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਹਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ!"
ਜੀਤੂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਦੋਂ ਸਮਝੇਗੀ?"
ग्वालियर के शीतला माता मंदिर में सप्तमी की रात हुए दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मृत्यु अत्यंत हृदयविदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवारों को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति दें। हादसे में घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। प्रशासन घायलों के समुचित उपचार और हादसे की निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी की पुनरावृत्ति न हो। ॐ शांति!— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) October 18, 2026
ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ: ਸਿੰਧੀਆ
ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬਾ ਨੂੰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ, ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਹਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।"
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