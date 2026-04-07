RSS ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਬੰਬ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ; ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 7, 2026 at 4:37 PM IST

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ/ਨਾਗਪੁਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉੱਜਵਲ ਅੰਬਦਾਸ ਲਾਂਜੇਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਵਰਗੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਂਜੇਵਰ ਸੀਏ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੋਸਰ ਭਵਨ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉੱਜਵਲ ਅੰਬਦਾਸ ਲਾਂਜੇਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਪੇਠ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਦ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਬ ​​ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਸੀਏ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੰਬ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸਨਸਨੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ

ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ, 15 ਜੈਲੇਟਿਨ ਸਟਿਕਸ, 50 ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਅਤੇ 8 ਕਨੈਕਟਰ ਮਿਲੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਗ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜਵਲ ਲਾਂਜੇਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਬੈਗ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਜਵਲ ਲਾਂਜੇਵਰ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ

ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੈਗ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

