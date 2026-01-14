ਤਿਉਹਾਰ ਪਿਆ ਭਾਰੀ! ਇੱਥੇ ਭੋਗੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਿਲ ਹੋਈਆਂ 14 ਉਡਾਣਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੋਗੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆ ਛਾਇਆ।
Published : January 14, 2026 at 2:50 PM IST
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਭੋਗੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਮੇਤ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਸੰਘਣਾ ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਘੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅੱਜ ਭੋਗੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ
ਪੋਂਗਲ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਭੋਗੀ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੋਗੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾੜਿਆ।
ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਢੱਕਿਆ ਅਸਮਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ, ਤਰਪਾਲਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਸਾੜਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਂਗਲ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਧੂੰਆਂ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੇ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ।
ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਘਟੀ, 14 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ
ਸੰਘਣੇ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 14 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 30 ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ। ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਪੁਣੇ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਲਈ ਅੱਠ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਕੋਚੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਲਈ ਛੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਭਾਰੀ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (AQI) ਅੱਜ 595 ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਚੇਨਈ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ।
ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ AQI ਪੱਧਰ "ਖਰਾਬ"
ਅੱਜ, ਭੋਗੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ AQI 474 ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਸੀ। ਭੋਗੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਜਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।