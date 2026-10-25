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'ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ' ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

'ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ' ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨੀਆ ਤੋਂ ਮਖਾਨਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਸ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 25, 2026 at 1:36 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ 139ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੋਵੇਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ, 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਹਿੰਮਤ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ "ਨਵ-ਤ੍ਰਿੰਜਨ" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੈਵਿਕ ਕਪਾਹ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੰਗੀਨ ਕਪਾਹ ਵੀ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

"ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ"

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, "ਨਵ-ਤ੍ਰਿੰਜਨ" ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਣਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬੁਣਾਈ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਟਿਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹਨ।"

ਇਹ ਹੇਵਲ ਨਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੇਵਲ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇੜਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ... ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਵਲ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ।

"ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਸਥਾਨਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼' ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨੀਆ ਤੋਂ ਮਖਾਨਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਤੋਂ ਅਰਹਰ ਹੁਣ ਮਾਲਦੀਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"

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139TH EPISODE MANN KI BAAT
139ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ
ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
139ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ

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