'ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ' ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
'ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ' ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨੀਆ ਤੋਂ ਮਖਾਨਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਸ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 25, 2026 at 1:36 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ 139ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Watch: In the 139th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "My dear countrymen, welcome once again to 'Mann Ki Baat'. Twelve years ago, on the auspicious occasion of Vijayadashami, we began 'Mann Ki Baat'. Since then, our journey has continued uninterrupted. All of you have been both fellow travellers and guides on this journey. For me, 'Mann Ki Baat' has been a wonderful opportunity to celebrate the hard work, courage, commitment, dedication, and spirit of service of the common man of our country. Our country has had a tradition of pilgrimages for centuries..." (Source: DD)— IANS (@ians_india) October 25, 2026
ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੋਵੇਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ, 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਹਿੰਮਤ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ "ਨਵ-ਤ੍ਰਿੰਜਨ" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੈਵਿਕ ਕਪਾਹ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੰਗੀਨ ਕਪਾਹ ਵੀ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Watch: In the 139th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "An organisation called 'Kheti Virasat Mission' began reviving organic farming and traditional agricultural practices. Members of its team wanted to promote natural cotton cultivation in Punjab's Malwa region. The initiative was named 'Nav-Trinjan'. Under this initiative, organic cotton is grown without using chemicals. Naturally coloured cotton is also cultivated here. To dye the yarn and fabric prepared from this, there is no need to use chemicals separately. You can imagine how much this is helping the environment. A few years ago, 'Nav-Trinjan' also started a weaving school. Its aim is to pass the skill of weaving on to the next generation..." (Source: DD)— IANS (@ians_india) October 25, 2026
"ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ"
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, "ਨਵ-ਤ੍ਰਿੰਜਨ" ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਣਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬੁਣਾਈ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਟਿਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹਨ।"
ਇਹ ਹੇਵਲ ਨਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੇਵਲ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇੜਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ... ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਵਲ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ।
Watch: In the 139th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "During this festive season, you must all have noticed a change around you. Now people have started giving a lot of importance to indigenous products while shopping. This spirit of 'Vocal for Local' is taking our products to markets around the world. Foxnut from Purnea in Bihar is now reaching Greece. Pigeon pea from Kalaburagi in Karnataka is now going to the Maldives. Which means, new international markets are opening for Bharat's farmers. While discussing local products, I would like to draw your attention to another subject. Along with the quality of any product, its packaging also matters..." (Source: DD)— IANS (@ians_india) October 25, 2026
"ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਸਥਾਨਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼' ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨੀਆ ਤੋਂ ਮਖਾਨਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਤੋਂ ਅਰਹਰ ਹੁਣ ਮਾਲਦੀਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"
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