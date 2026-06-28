ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦੇ 135ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
Published : June 28, 2026 at 1:03 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ" ਦੇ 135ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
"ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ" ਦੇ 135ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲ 2026 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ।"
In the 135th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " half of the year 2026 is drawing to a close. over these 6 months, we have discussed numerous achievements of our countrymen in mann ki baat. in june as well, the nation has attained certain achievements… pic.twitter.com/yqCNjUiX6S— ANI (@ANI) June 28, 2026
"ਮੈਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ"
ਇਹ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ INS ਦੁਨਾਗਿਰੀ, INS ਸੰਦੋਧਕ ਅਤੇ INS ਆਗਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੈ।
In the 135th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " the country also achieved a major success in the aviation sector in the month of june itself. the c-295 aircraft is ‘made in india’; c-295 aircraft has completed its maiden flight and 40 such aircrafts are… pic.twitter.com/EtFMGFXObP— ANI (@ANI) June 28, 2026
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਸੀ-295 ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਕਿ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 40 ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
In the 135th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " this month, the drdo also successfully tested an indigenous ‘long-range land-attack cruise missile’. it was developed jointly by drdo laboratories and indian industry partners; in other words, from the seas… pic.twitter.com/7ArEHtzCSp— ANI (@ANI) June 28, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਹਮਲਾ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਆਰਡੀਓ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗਾ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗਾ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 114 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 102 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।"
In the 135th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " another event took place in june that saw the entire world join hands with india’s efforts – and that event was ‘international yoga day’. this time, diverse yoga events were held at over 2,500 locations… pic.twitter.com/9MKOzm3OrK— ANI (@ANI) June 28, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੂਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 'ਸਥਾਨਕ ਲਈ ਵੋਕਲ' ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।"
"ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਰਚਾ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘੁਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਮੂਰਤੀ ਕਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚੋ।"
In the 135th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " many people have written to me suggesting that i speak about a special topic. this topic relates to ‘ganesh utsav’. although there is still quite some time left for ‘ganesh utsav’, people have urged that… pic.twitter.com/UHTCicankI— ANI (@ANI) June 28, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 'ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ।
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