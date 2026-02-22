ਗਲੋਬਲ AI ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
Published : February 22, 2026 at 3:03 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ, ਆਲਿਨ ਸ਼ੇਰੀਨ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਏਆਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਏਆਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 24/7 ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
#MannKiBaat has begun. Tune in! https://t.co/skaJLc0Bsy— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ, ਆਲਿਨ ਸ਼ੇਰਿਨ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।"
During the 131st episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " there is no greater sorrow for any parent than losing one’s own child. the pain of losing a very young child is deeper. just a few days ago, we lost aalin sherin abraham, a little innocent girl from kerala... awareness… pic.twitter.com/BWx2ss6D6G— ANI (@ANI) February 22, 2026
"ਅੰਗ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲਿਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਰਾਜਾਜੀ ਮਹੋਤਸਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।"