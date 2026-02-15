ਦੇਸ਼ 'ਚ 2834 IAS, IPS ਤੇ IFS ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਉਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਸੰਕਟ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
1300 IAS, 505 IPS ਅਤੇ 1029 IFS ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, AGMUT ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ IAS ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।
Published : February 15, 2026 at 8:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ IAS, IPS ਅਤੇ IFS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,834 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (IAS, IPS, ਅਤੇ IFS) ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ IAS ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, IPS ਵਿੱਚ 505 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ IFS ਵਿੱਚ 1,029 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਫਿਰ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ UPSC ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2026 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਹੈ।
1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (IPS), ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (IFS) ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ? ਇਸ ETV ਭਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ SC, ST, ਅਤੇ OBC ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
AGMUT ਕੈਡਰ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ IAS ਅਸਾਮੀਆਂ 542 ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 406 ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 136 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 457 IPS ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 427 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ 302 IFS ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 201 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 101 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 239 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ IAS ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 195 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 44 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 174 IPS ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 140 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 34 ਖਾਲੀ ਹਨ। 82 IFS ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 67 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, 263 IAS ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, 214 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 49 ਖਾਲੀ ਹਨ। 195 ਆਈਪੀਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, 157 ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਖਾਲੀ ਹਨ। 142 ਆਈਐਫਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, 90 ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 52 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, 359 ਆਈਏਐਸ ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। 303 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 56 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 242 ਆਈਪੀਐਸ ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 241 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 74 ਆਈਐਫਐਸ ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ 24 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
202 ਆਈਏਐਸ ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 164 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 142 ਆਈਪੀਐਸ ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 135 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ 153 ਆਈਐਫਐਸ ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 116 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ 37 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ
ਕੁੱਲ 313 ਆਈਏਐਸ ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਅਤੇ 255 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 58 ਖਾਲੀ ਹਨ। 208 ਆਈਪੀਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 203 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ 5 ਖਾਲੀ ਹਨ। 125 ਆਈਐਫਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 77 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 48 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ
215 ਆਈਏਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 172 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 43 ਖਾਲੀ ਹਨ। 144 ਆਈਪੀਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 127 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 17 ਖਾਲੀ ਹਨ। 58 ਆਈਐਫਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, 44 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 14 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 153 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਈਏਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 36 ਖਾਲੀ ਹਨ। 96 ਆਈਪੀਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਪਰ 84 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 114 ਆਈਐਫਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਪਰ 90 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਝਾਰਖੰਡ
224 ਆਈਏਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 177 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 47 ਖਾਲੀ ਹਨ। 158 ਆਈਪੀਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 143 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਖਾਲੀ ਹਨ। 142 ਆਈਐਫਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਪਰ 84 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 58 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ
314 ਆਈਏਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 273 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 41 ਖਾਲੀ ਹਨ। 224 ਆਈਪੀਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 203 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਖਾਲੀ ਹਨ। 164 ਆਈਐਫਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 113 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 51 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਕੇਰਲ
231 ਆਈਏਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 157 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 74 ਖਾਲੀ ਹਨ। 172 ਆਈਪੀਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਖਾਲੀ ਹਨ। 107 ਆਈਐਫਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 29 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 459 ਆਈਏਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 391 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 68 ਖਾਲੀ ਹਨ। 319 ਆਈਪੀਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 271 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 48 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 296 ਆਈਐਫਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 209 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 87 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 435 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਈਏਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 359 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 76 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 329 ਆਈਪੀਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 306 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 23 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 206 ਆਈਐਫਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 139 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 67 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਮਣੀਪੁਰ
115 ਖਾਲੀ ਆਈਏਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 35 ਖਾਲੀ ਹਨ। 91 ਆਈਪੀਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਪਰ 85 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 58 ਆਈਐਫਐਸ ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਪਰ 25 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 33 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ
94 ਆਈਏਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 41 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 80 ਆਈਪੀਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਖਾਲੀ ਹਨ। 45 ਆਈਐਫਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਉਡੀਸ਼ਾ
248 ਆਈਏਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 185 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 63 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 195 ਆਈਪੀਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 132 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 63 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 141 ਆਈਐਫਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 82 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 59 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ
231 ਆਈਏਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 198 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 33 ਖਾਲੀ ਹਨ। 172 ਆਈਪੀਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 138 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 34 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, 61 ਆਈਐਫਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ
332 ਆਈਏਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 268 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 64 ਖਾਲੀ ਹਨ। 222 ਆਈਪੀਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 216 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 145 ਆਈਐਫਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 106 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 39 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਸਿੱਕਮ
48 ਆਈਏਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 32 ਆਈਪੀਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 30 ਆਈਪੀਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
394 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਈਏਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 343 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 51 ਖਾਲੀ ਹਨ। 276 ਆਈਪੀਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 242 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 34 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 152 ਆਈਐਫਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 102 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
208 ਆਈਏਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 174 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 34 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 139 ਆਈਪੀਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 134 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 81 ਆਈਐਫਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
102 ਆਈਏਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਖਾਲੀ ਹਨ। 69 ਆਈਪੀਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਖਾਲੀ ਹਨ। 60 ਆਈਐਫਐਸ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, 652 ਆਈਏਐਸ ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 571 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 81 ਖਾਲੀ ਹਨ। 541 ਆਈਪੀਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 510 ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 217 ਆਈਐਫਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 103 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ
126 ਆਈਏਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 17 ਖਾਲੀ ਹਨ। 75 ਆਈਪੀਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 2 ਖਾਲੀ ਹਨ। 112 ਆਈਐਫਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 42 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
378 ਆਈਏਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 303 ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 75 ਖਾਲੀ ਹਨ। 347 ਆਈਪੀਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ 319 ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 28 ਖਾਲੀ ਹਨ। 126 ਆਈਐਫਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 99 ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 27 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਈਏਐਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ 6,877 ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,577 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,300 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਈਪੀਐਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ 5,099 ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4,594 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 505 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਈਐਫਐਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ 3,193 ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2,164 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ 1,029 ਖਾਲੀ ਹਨ।
AGMUT ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ
IAS ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, AGMUT ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 136 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 81, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 76, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 75, ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 74 ਹਨ। IPS ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ: ਉਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 63, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 48, ਅਸਾਮ-ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 38, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 34 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, IFS ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 103, AGMUT ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ 101, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 87, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 67, ਅਤੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 59 ਹਨ।
SC, ST, ਅਤੇ OBC ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ?
2020 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, OBC (ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 245 IAS ਅਧਿਕਾਰੀ, SC (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 135, ਅਤੇ ST (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 67 ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, OBC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 255 IPS ਅਧਿਕਾਰੀ, SC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 141 ਅਤੇ ST ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 71 ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, OBC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 231 IFS ਅਧਿਕਾਰੀ, SC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 95 ਅਤੇ ST ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 48 ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ IAS, IPS ਅਤੇ IFS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹੋ?
IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ UPSC ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿੰਨ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, IPS ਅਤੇ IFS ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।