ਛੱਠੀ ਮਈਆ ਨੂੰ ਨਮਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ...

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 26, 2025 at 1:35 PM IST

3 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ 127ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਠੀ ਮਈਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਠ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।

'ਡੂੰਘੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਛੱਠ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੱਠ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਛੱਠ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਜੀਐਸਟੀ ਬੱਚਤ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

'ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜਾ ਕੈਫ਼ੇ'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕੈਫ਼ੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਕੈਫ਼ੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਫ਼ੇ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਗਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਰਾਪੁਟ ਕੌਫੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਾਪੁਟ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਫੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋਰਾਪੁਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੌਫੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਫੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੌਫੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਫੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚਿਕਮਗਲੂਰ, ਕੂਰਗ ਅਤੇ ਹਸਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾਨੀ, ਸ਼ੇਵਰੋਏ, ਨੀਲਗਿਰੀ ਅਤੇ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਖੇਤਰ ਹੋਣ, ਕਰਨਾਟਕ-ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਿਲੀਗਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵਾਇਨਾਡ, ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਅਤੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਣ - ਭਾਰਤੀ ਕੌਫੀ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵੀ ਕੌਫੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

