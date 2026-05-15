ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ 12 ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਢੇਰੀ, ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ 12 ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਢੇਰੀ, ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 12 ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
Published : May 15, 2026 at 3:35 PM IST
ਰਾਜਕੋਟ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿਖੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ 12 ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਧੁਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ।
'ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ 12 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ'
ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 12 ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਮਾਵਾੜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਮਧੁਨ ਗਾਇਆ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੀਜੀਵੀਸੀਐਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
'ਰਾਜਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ'
ਰਾਜਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਡੇਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ। ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਤ 1:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਜੀਵੀਸੀਐਲ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ।
'ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮਧੁਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ'
ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 12 ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੇਐਮ ਕੈਲਾ, 5 ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 60 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਸਰੀਆ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਮਾਵਾੜੀ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਐਮਸੀ ਨੇ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰਾਮਧੁਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ
- ਹਨੂੰਮਾਨਜੀ ਦੀ ਡੇਅਰੀ 12 ਮੀਟਰ ਟੀਪੀ ਰੋਡ
- ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਡੇਅਰੀ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਨੰ: 2, ਯੋਗੀਨਗਰ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਨੇੜੇ ਦੇਸਾ ਚੌਂਕੀ, ਰਾਜਕੋਟ।
- ਮਾਪਾ ਸਾਹਿਬ-ਮੇਲਦੀ ਮੰਦਿਰ, ਮਾਇਆਨੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰਾਜਕੋਟ
- ਅੰਬਾਜੀ ਮੰਦਿਰ - ਪਵਲਪੁਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ, ਮਯਾਨੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਗੋਕੁਲ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰਾਜਕੋਟ
- ਉਦੈਪਾਲ ਦਾ ਮੇਲਦੀ ਮੰਦਿਰ, ਵਿਕਾਸਨਗਰ-3, ਮਾਇਆਨੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰਾਜਕੋਟ
- ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮੰਦਿਰ, ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਵਿਕਾਸ ਵਰਿੰਦਾਵਨ, ਉਦੈ ਨਗਰ-2, ਗਲੀ ਨੰ: 13, ਮਵੱਡੀ ਰਾਜਕੋਟ।
- ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼ਟਭੰਜਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਦਿਰ, ਉਦੈ ਨਗਰ-2, ਗਲੀ ਨੰ: 17, ਮਾਵੜੀ, ਰਾਜਕੋਟ
- ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀਆ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮੰਦਿਰ, ਭਗਤੀਨੰਦ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੋਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਦੈ ਨਗਰ-19, ਮਾਵੜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਰਾਜਕੋਟ
- ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਬਾਲਾਜੀ ਮੰਦਿਰ, ਮਾਨਸ ਸਕੁਏਅਰ (ਜੈ ਭਵਾਨੀ ਜਵੈਲਰਜ਼), ਮਾਵੜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਰਾਜਕੋਟ
- ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮੰਦਿਰ, ਮਾਇਆਨੀ ਚੌਕ, ਬਕੁਲਬੇਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਰਾਜਕੋਟ
- ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮੰਦਿਰ, ਮਾਇਆਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰਾਜਕੋਟ
- ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ, ਆਰਐਮਸੀ ਵੈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਦਰ ਪਾਰਕ, ਚੌਰਸੀਆ, ਨਨਾਮਵਾ, ਰਾਜਕੋਟ
'ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ'
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਮੰਦਰ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਦਾਭੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਸੜਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ 45 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਥਾਨ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"