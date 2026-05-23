ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 12 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ, 4 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਹੰਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਲਗਭਗ 12 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
Published : May 23, 2026 at 3:43 PM IST
ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਹਰਿਆਣਾ): ਭਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 10 ਤੋਂ 12 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ।
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਦਸਾ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਢਹਿ ਗਈ ਕੰਧ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਰਿਸਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ, ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।