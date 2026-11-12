12 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ
ਅੱਜ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੇਵੀ ਗੌਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।
Published : November 12, 2026 at 6:47 AM IST
12 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 12 ਨਵੰਬਰ, 2026, ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੇਵੀ ਗੌਰੀ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਘਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਘਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
12 ਨਵੰਬਰ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
- ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
- ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
- ਮਿਤੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
- ਯੋਗ: ਚੰਗੇ ਕੰਮ
- ਨਛੱਤਰ: ਜਯਸਥਾ
- ਕਰਨ: ਗਰ
- ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਸਕਾਰਪੀਓ
- ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਤੁਲਾ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 06:42:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 05:28:00 ਸ਼ਾਮ
- ਚੰਦਰਮਾ : ਸਵੇਰੇ 09:31
- ਚੰਦਰਮਾ: ਸ਼ਾਮ 07:28
- ਰਾਹੂਕਾਲ : 13:26 ਤੋਂ 14:46 ਤੱਕ
- ਯਮਗੰਡ: 06:42 ਤੋਂ 08:02 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਅਤੇ ਜੇਸ਼ਠ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ 16:40 ਤੋਂ 30:00 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ 13:26 ਤੋਂ 14:46 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਰੀਕ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।