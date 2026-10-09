ਆਸ਼ਵੀ ਨੇ ਹੂਲਾ ਹੂਪ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਮਾਲ
ਰਾਂਚੀ ਦੀ 11 ਸਾਲਾ ਆਸ਼ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੱਕ 'ਤੇ ਹੂਲਾ ਹੂਪ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : October 9, 2026 at 7:56 AM IST
ਰਾਂਚੀ/ਝਾਰਖੰਡ: ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 11 ਸਾਲਾ ਆਸ਼ਵੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਆਸ਼ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੱਕ 'ਤੇ ਹੂਲਾ ਹੂਪ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 80 ਵਾਰ ਹੂਲਾ ਹੂਪ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਡੀਏਵੀ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਸ਼ਵੀ ਨੇ 3 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਕਾਰਡ-ਸੈੱਟਿੰਗ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੂਲਾ ਹੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੱਕ 'ਤੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ, ਆਸ਼ਵੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਤਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 80 ਰੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ
ਆਸ਼ਵੀ ਦਾ ਹੂਲਾ ਹੂਪ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨਲਾਈਨ ਸਕੇਟ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ 6 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 40 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 397 ਵਾਰ ਹੂਲਾ ਹੂਪ ਘੁੰਮਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਤਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 3 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 46 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 226 ਵਾਰ ਹੂਲਾ ਹੂਪ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੂਲਾ ਹੂਪ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ
ਆਸ਼ਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੂਲਾ ਹੂਪ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਸ਼ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਅੱਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਪੋਤੀ ਆਸ਼ਵੀ, ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।