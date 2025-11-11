ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ETV Bharat / bharat

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

11 NOVEMBER 2025 HOROSCOPE
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 11, 2025

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੌਸ਼ਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿੱਤੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖੋਗੇ। ਫੇਰ ਵੀ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਭਰੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਬੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਿੱਘੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ 'ਤੇ - ਭਾਵਨਾ, ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਵਿਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਤਪਾਦਕ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਪਾਓਗੇ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਪਲ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਹਾਵਨੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ/ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਢੇਰੀ ਨਾ ਢਾਹੋ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ - ਸਭ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤੋਗੇ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਜਨਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੌਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਲਾਭ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
HOROSCOPE
SIGN OF VIRGO
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ
11 NOVEMBER 2025 HOROSCOPE

