ETV Bharat / bharat

ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 106 ਭਾਰਤੀ ਪਰਤਣਗੇ ਘਰ,ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ

ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ 120 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 106 ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।

US Israel Iran War
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 106 ਭਾਰਤੀ ਪਰਤਣਗੇ ਘਰ,ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ (Photo Source- family)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 5, 2026 at 10:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜੋਧਪੁਰ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ 120 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 106 ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਧਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ'

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਲਿਤ ਕਛਵਾਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, '76 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਉਡਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 30 ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ 14 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

'ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ'

ਦਰਅਸਲ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਰਸਾਗਰ ਰਾਮਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੋਰ ਅਤੇ ਨਾਗੋਰੀ ਬੇਰਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੁਬਈ ਗਏ ਸਨ। ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ:

ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  1. ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾੜੇ ਪੋਸਟਰ
  2. ਹਾਲ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਫਾਇਰ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ
  3. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ IRIS Dena ਡੋਬਿਆ,80 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ

TAGGED:

INDIAN PILGRIMS
ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ
ਜੋਧਪੁਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਪਸੀ
106 INDIAN PILGRIMS
US ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.