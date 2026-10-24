ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਈ-ਚਲਾਨ ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਕਟੜਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਮਿਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : October 24, 2026 at 2:26 PM IST
ਜੰਮੂ: ਕਟੜਾ-ਜੰਮੂ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਝੱਜਰ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ (ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਦੀ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੋ-ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਸੀਮਾ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਪਾਂ 'ਤੇ ਗਤੀ ਸੀਮਾ 20 ਅਤੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਟੜਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਚ ਜੰਮੂ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (NH44) ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ-ਕਮ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਚਲਾਨ!
ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਯਾਤਰੀ, ਅਰਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ, ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਨਗਰੋਟਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ₹1,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ₹1,000 ਦਾ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਚਲਾਨ !
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਣ।ਇੱਕ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 'ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਤਿਕਥਨੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਸਨ ਜੋ 30 ਜਾਂ 40 ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।'
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੂਪਾਂ 'ਤੇ 20 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।