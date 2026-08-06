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100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਹੋਇਆ ਢੇਰੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੀਅ ਹੀ ਬਚਿਆ।

6 MEMBERS SAME FAMILY DIE
100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਹੋਇਆ ਢੇਰੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 6, 2026 at 9:06 AM IST

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ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ: ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹੁਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਗਿਆ।

ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ:

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ,਼ ਮਾਹੁਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੰਡਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਛੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

100 YEAR OLD HOUSE
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ (ETV Bharat)

ਸਵੇਰੇ 2:00 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੁਹੋਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਦੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੱਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। -ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੀਓ

100 YEAR OLD HOUSE
ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ (ETV Bharat)

ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ :

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਰੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਨਿਤਿਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਮਾਧੁਰੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਮਾਧਵ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਅਦਵਿਕ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਮਨ (28), ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ 1 ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ। ਸੱਤ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। - ਅਮਨ, ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ

100 YEAR OLD HOUSE
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਨੂੰ ਲਿਜਾਉਂਦੀ ਪੁਲਿਸ (ETV Bharat)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

TAGGED:

100 YEAR OLD HOUSE
HOUSE COLLAPSES IN PRATAPGARH
ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਹਾਦਸਾ
ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਤ
6 MEMBERS SAME FAMILY DIE

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