ETV Bharat / bharat

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ...

10 NOVEMBER 2025 HOROSCOPE
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 10, 2025 at 5:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਆਮ ਵਾਂਗ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਗੁਲਾਬਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਕੈਂਡਲਲਾਈਟ ਡਿਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸੇ ਭਰਿਆ ਰਵਈਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਤਮਕ ਗੁਣ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੱਸ਼ਟਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਉੱਤਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ-ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਿਆਂ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਸ਼ਾਇਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਅੱਜ ਚਮਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਆਤਮ-ਸੁਧਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਉਤੇਜਕ, ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮੰਗ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੁੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਤਮ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਖਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਸ਼ੌਹਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ! ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣਾ 100% ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣੋ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਪਏ ਸੌਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

TAGGED:

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
HOROSCOPE
RASHIFAL
SIGN OF AQUARIUS
10 NOVEMBER 2025 HOROSCOPE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਢਿੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਫ਼

ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ?

'ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ' ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਜਾਣੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼

ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.