ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ ਲੋਕ ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੀੜਤ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ !
ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕੇ।
Published : November 10, 2026 at 8:57 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ, (EB Prime Team): Osteoarthritis in India: ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰਨਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ "ਦ ਲੈਂਸੇਟ" ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ, ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਗਠੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। 2050 ਤੱਕ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1 ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੋਟਾਪਾ, ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ।
ਗਠੀਏ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਘਾਤਕ ਹੈ
ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਗਠੀਏ (OA) ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ, ਪੁਰਾਣੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਘਿਸਾਅ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ, ਜਾਂ "ਗਠੀਆ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਦੀ ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਗੋਡੇ, ਕਮਰ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀ ਵਰਗੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ, ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਰਬੜ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਲਚਕੀਲੇ ਪਰਤ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਸੋਖਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਰਗੜ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮਰ ਵਧਣ, ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਗੜਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ, "ਦਿ ਲੈਂਸੇਟ" ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2050 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 15% ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 365 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 374 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। 25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਅਤੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਫਟਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਠੀਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60% ਤੋਂ 62% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲਗਭਗ 73% ਲੋਕ 55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, 30 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 344 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2050 ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ
WHO-COPCORD (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਰਾਇਮੇਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼) ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਡਾਕਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 62.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ, ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ (ਗਠੀਏ ਦੁਆਰਾ ਗਠੀਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 195 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 46.8 ਤੋਂ 48.4 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਸ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਦੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ 25.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਸ ਹੱਥ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 32 ਤੋਂ 36 ਲੱਖ ਕੇਸ ਕਮਰ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਦੇ ਹਨ।
50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੋਕ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ
ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 39.7%, ਜਾਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 4, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਨ 47% ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50.7% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ 26.2% ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 113% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 135 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2031 ਤੱਕ 194 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਚਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ?
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਟੀਲੇਜ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।